Глава WADA разочаровался цветами российского флага на олимпийской форме

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька разочаровался тем, что на олимпийской форме российских спортсменов присутствуют цвета национального флага. Его слова передает РИА Новости.

В частности, Банька обратил внимание на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок наказания для российской стороны с четырех до двух лет, а также разрешил россиянам соревноваться в форме с цветами флага. «Но что есть, то есть. Решаем здесь не мы», — подытожил он. При этом глава WADA обратил внимание, что на форме у российских атлетов написано не название страны, а аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee, Олимпийский комитет России).

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет отечественным атлетам на выступления под флагом России на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение двух лет Россия также не имеет права принимать данные турниры.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия начнется в 14:00 по московскому времени. Сборная России выйдет на парад спортсменов под 77-м номером.