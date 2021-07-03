Фетисов отреагировал на запрет медведя на купальниках российских синхронисток

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на запрет российским синхронисткам выступать в купальниках с изображением медведя на Играх в Токио. Об этом сообщает ФАН.

Спортсмен назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) беспределом и провокацией. Он также посчитал происходящее недоработкой российского спортивного руководства, которое позволяет так с собой обращаться. Фетисов также обратился к российским спортсменам, посоветовав им не реагировать на ущемление прав.

О запрете 1 июля, рассказала пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Спортсменка заявила, что команда была ко всему готова, а технические элементы остаются такими же сложными и интересными.

Из-за санкций WADA российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом. На Олимпиаде в Токио не будет использоваться и гимн России.