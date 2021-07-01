Фетисов отреагировал на слова Путина о состоянии российского хоккея

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о состоянии российского хоккея. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если вовремя не делать перестановку, то прогресса не будет. Ничего не мешает обсудить, что происходит в этой сфере, и двигаться дальше», — заявил Фетисов. По его мнению, Путин правильно раскритиковал сборную, отметив, что перемены в руководстве необходимы только при неудовлетворительных результатах.

30 июня Путин высказался о неудачах российских спортсменов как в хоккее, так и в футболе. Он посчитал, что в этих видах спорта требуются изменения, в том числе и в кадровой составляющей, отметив, что потенциал у сборных хороший.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная России проиграла национальной команде Канады со счетом 1:2 в овертайме. Главный тренер национальной команды Валерий Брагин признал, что в управлении игрой на турнире тренерским штабом были допущены ошибки.

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