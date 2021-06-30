Путин прокомментировал вылет сборной России с чемпионата Европы

Президент России Владимир Путин прокомментировал вылет сборной страны с чемпионата Европы в ходе прямой линии. Трансляцию мероприятия ведет Первый канал на YouTube.

Путину был задан вопрос о его реакции на неудачи российских спортсменов как в хоккее, так и в футболе. Президент заключил, что в спорте есть и триумфы, и неудачи, и призвал болельщиков «не посыпать голову пеплом».

«Есть эксперты, специалисты в этих областях. Нужно довериться им. Но в таких случаях следует подумать над тем, что было сделано позитивно, а где требуются изменения. В том числе и в кадровой составляющей. Нужно двигаться дальше и рассчитывать на лучшее. Потенциал у нас хороший», — подытожил Путин.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова вылетела с чемпионата Европы, уступив в заключительном матче группового этапа против Дании. В ходе заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС) основной проблемой команды был признан недостаточный уровень мастерства отечественных футболистов.

Черчесов руководит сборной с 2016 года.

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