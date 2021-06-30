Черчесов попросил изменить календарь РПЛ ради сборной

В Российском футбольном союзе (РФС) рассмотрят просьбу главного тренера сборной страны Станислава Черчесова о внесении изменений в календарь Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Р-Спорт».

Черчесов попросил перенести шестой тур чемпионата страны. В рамках него планируется встреча между «Зенитом» и ЦСКА. Матчи шестого тура пройдут 28 и 29 августа. Уже 1 сентября российской команде предстоит матч отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против сборной Хорватии.

Российская сборная под руководством Черчесова не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Отечественные футболисты уступили Дании 1:4 и опустились на четвертую строчку.

В квалификации ЧМ-2022 сборная России занимает второе место в группе после хорватов. После трех матчей в активе команды Черчесова шесть набранных очков.

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