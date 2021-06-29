Стало известно о полемике в РФС относительного будущего Черчесова

Журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил о полемике в Российском футбольном союзе (РФС) относительного будущего главного тренера сборной страны Станислава Черчесова.

Журналисту стало известно, что некоторые члены исполкома РФС собираются дать категоричную оценку выступлению России на чемпионате Европы и конкретно работе Черчесова. По его мнению, заседание союза может стать решающим для тренера и его отставка вероятна, несмотря на полемику среди членов РФС. «Тема "тренер сборной" сидит в умах боссов нашего футбола», — подытожил Арустамян.

28 июня агент Черчесова Шандор Варга назвал причину, способную заставить специалиста уйти из команды. Он заявил, что Черчесов очень принципиальный человек, поэтому проблемы с управлением сборной заставят его покинуть команду.

Черчесов работает со сборной России с 2016 года. На чемпионате Европы-2020 команда набрала три очка в трех матчах, заняла последнее место в группе и вылетела с турнира.



