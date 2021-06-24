Зарплату Черчесова в 2,5 миллиона евро посчитали неадекватной

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко посчитал неадекватной зарплату главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, которая, по его словам, составляет 2,5 миллиона евро. Об этом сообщает Sport24.

Так Червиченко прокомментировал вариант с назначением бывшего главного тренера клуба Доменико Тедеско в сборную России.

«Если назначат Тедеско, я не скажу, что это бред. Мне будет интересно наблюдать за его работой в сборной. При этом не считаю, что это самый лучший выбор. Если бы Тедеско был кристально чистым, то я был бы "за" его назначение в сборную. Но в "Спартак" при нем попадали очень сомнительные личности, поэтому в искренность Тедеско я не верю», — сказал Червиченко.

Также экс-президент «Спартака» заявил, что у тренера сборной должна быть адекватная зарплата, «а не 2,5 миллиона евро, как у Черчесова». «Если тренер сборной Бельгии получает 1,5 миллиона евро и выносит нас с одной ноги, странно платить нашему на миллион больше», — объяснил он.

По его мнению, сборную может возглавить главный тренер футбольного клуба «Химки» Игорь Черевченко, который по профессионализму — «самый лучший тренер из молодой гвардии». Червиченко также добавил, что не видит иностранца на посту главного тренера. «Нашему тренеру мы можем "напихать" за пазуху так, что он потом спокойно по улице пройти не сможет, все будут пальцем тыкать. А иностранец в случае провала просто скажет "до свидания" и уедет», — заключил он.

Ранее бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили посчитал, что Черчесову следует подать в отставку.

После этого бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Александр Точилин поделился, что единственной альтернативой Черчесову является бывший тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев.

21 июня российская сборная покинула чемпионат Европы. Команда Черчесова уступила Дании в третьем матче группового этапа (1:4) и потеряла шансы на участие в плей-офф.

Черчесов занимает пост главного тренера сборной страны с 2016 года. Под руководством специалиста команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира в 2018 году.