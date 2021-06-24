Большинство россиян захотели отставки Черчесова

Большинство россиян хотели бы, чтобы главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ушел в отставку. Об этом свидетельствуют результаты опроса читателей портала Чемпионат.com.

В голосовании приняли почти 30 тысяч человек. Большая их часть — 72 процента — считают, что Черчесову следует покинуть российскую сборную. Еще 22 процента читателей портала выразили мнение, что команду ничто не спасет.

Четыре процента уверены, что тренер должен продолжить работу, так как выступление сборной на чемпионате Европы соответствует ожиданиям. Еще процента принявших участие в опросе выступили категорически против увольнения Черчесова и считают, что ему нет альтернативы.

Ранее бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили посчитал, что Черчесову следует подать в отставку. «Станислав Саламович мой друг, я рекомендовал назначить его на эту должность, но сейчас ему нужно сесть и написать заявление по собственному желанию», — заявил он.

Позже в Кремле отреагировали на призывы уволить главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уклонился от ответа на соответствующий вопрос. Он также не пожелал афишировать и собственное мнение на этот счет. «Это неважно», — добавил представитель Кремля.

Сборная России проиграла Дании в заключительном матче группового этапа Евро. Команда опустилась на четвертое место в турнирной таблице квартета В и вылетела с турнира.

Черчесов возглавляет сборную с 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.