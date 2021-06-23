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Телеведущий НТВ отреагировал на вылет сборной России с Евро анекдотом

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Фото: HANNAH MCKAY / Reuters

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин отреагировал анекдотом на вылет сборной России с чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала.

По сюжету анекдота один российский фанат интересуется у другого, за кого тот будет болеть на крупном футбольном турнире. В ответ он слышит, что, конечно, за Россию. После чего получает уточняющий вопрос: «Это понятно, а потом?»

21 июня российская сборная покинула чемпионат Европы. Команда Станислава Черчесова уступила Дании в третьем матче группового этапа (1:4) и потеряла шансы на участие в плей-офф.

До встречи с датчанами россияне потерпели поражение от Бельгии (0:3), а также победили Финляндию (1:0). Трех очков российской сборной хватило лишь для четвертого места в квартете. Чемпионат Европы завершится 11 июля. Действующим обладателем титула является сборная Португалии.

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