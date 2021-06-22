РФС оценит работу Черчесова после вылета сборной России с Евро

Российский футбольный союз (РФС) оценит работу главного тренера сборной страны Станислава Черчесова после вылета команды с чемпионата Европы. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на службу коммуникаций союза.

В РФС заявили, что в ближайшее время будет проведен внеочередной исполком организации, главной темой которого станут результаты сборной России на турнире. Отмечается, что Черчесов подведет итоги выступления команды на Евро, а члены исполкома оценят работу тренерского штаба.

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Ранее 22 июня стало известно, что Черчесов провел собрание с командой после вылета с Евро. Тренер обсудил с футболистами командные недостатки, а также умение терпеть в сложные моменты. Отмечалось, что он не предъявлял претензии игрокам.

21 июня сборная России разгромно проиграла команде Дании со счетом 1:4. Три мяча российская команда пропустила во втором тайме. В результате Россия опустилась на последнее, четвертое место в группе B и лишилась возможности выйти в плей-офф Евро.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля.

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