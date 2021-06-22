Черчесов провел собрание с командой после вылета с Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел собрание с командой после вылета с чемпионата Европы. Об этом сообщается в пресс-релизе сборной, доступном на сайте Sports.ru

По информации источника, команда вернулась из Дании в пять утра, и уже через два часа тренерский штаб провел итоговое собрание, на котором присутствовали игроки и персонал сборной. Черчесов обсудил с футболистами командные недостатки, а также умение терпеть в сложные моменты. Отмечается, что тренер не предъявлял претензии игрокам, а пожелал им удачного выступления за свои клубы, напомнив о следующем сборе в конце августа.

Материалы по теме «Хотим извиниться перед страной» Сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро

21 июня сборная России разгромно проиграла команде Дании со счетом 1:4. Три мяча российская команда пропустила во втором тайме. В результате Россия опустилась на последнее, четвертое место в группе B и лишилась возможности выйти в плей-офф Евро.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующий обладатель трофея — сборная Португалии.