Черчесова посчитали лучшим тренером после вылета сборной России с Евро

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков встал на защиту главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Об этом сообщает НСН.

Функционер назвал Черчесова лучшим тренером и отказался считать его главным виновником неудачи команды на чемпионате Европы. «Тренер мог все объяснить и объясняет наверняка. Это дело менталитета футболистов и их школы футбольной», — сказал Колосков.

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Бывший президент РФС также отметил, что у российских футболистов огромные изъяны в техническом мастерстве и тактическом образовании. Он добавил, что игроки теряются и сталкиваются друг с другом на поле.

Ранее во вторник, 22 июня, Черчесов заявил о желании продолжать работу со сборной России. Он отметил, что будет готовить боеспособную команду к чемпионату мира-2022.

В понедельник, 21 июня, сборная России уступила Дании со счетом 1:4 и вылетела с чемпионата Европы. До этого команда проиграла Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0).