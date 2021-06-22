Дзюба объяснил разгромное поражение сборной России от Дании на Евро

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба объяснил разгромное поражение команды от Дании на чемпионате Европы. Интервью с игроком опубликовано в Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам игрока, команда испытывает проблемы с психологией. «У европейцев менталитет — они кайфуют. Они играют, сражаются. Мы спотыкаемся, падаем, сами себе привозим», — добавил Дзюба. Он также отметил, что в поражении виноват не тренерский штаб или кто-то еще, а футболисты.

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В понедельник, 21 июня, сборная России уступила Дании со счетом 1:4. Три мяча российская команда пропустила во втором тайме. Из-за неудачи в матче с датчанами Россия опустилась на четвертое место в группе B и лишилась возможности продолжить выступление на Евро. Дзюба в трех матчах турнира отметился одним голом и одной голевой передачей.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующий обладатель трофея — сборная Португалии.