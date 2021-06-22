Появилось видео лучших моментов матча сборных России и Дании

В сети появилось видео лучших моментов матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании. Ролик доступен в YouTube-канале Telesport.

Отечественная сборная уступила со счетом 1:4. Единственный гол россиян забил Артем Дзюба, реализовавший пенальти. Из-за неудачи российская команда опустилась на четвертое место в группе B и вылетела из чемпионата Европы.

Сборная России закончила турнир с тремя очками на счету. Единственную победу подопечные Станислава Черчесова одержали в матче с Финляндией. В стартовом матче турнира российская сборная уступила Бельгии со счетом 0:3.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля.