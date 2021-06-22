Черчесов назвал матч с Данией лучшей игрой сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».

Черчесов назвал игру против Дании лучшей «с точки зрения качества и готовности». «Стратегический план мы выдержали», — отметил специалист. Он также добавил, что команда упустила два хороших момента, а датчане «забили из ничего». Кроме того, тренер российской сборной подчеркнул, что у отечественных болельщиков есть право переживать за результат, а футболисты должны исправлять ситуацию.

Сборная России уступила Дании со счетом 1:4. Команда пропустила три мяча во втором тайме. Из-за неудачи в матче с датчанами Россия опустилась на четвертое место в группе B и лишилась возможности продолжить выступление на турнире.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующий обладатель трофея — сборная Португалии.