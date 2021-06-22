Широков назвал ключевую ошибку сборной России в матче с Данией

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал неудачу национальной команды на чемпионате Европы. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Широков отметил, что отечественная команда до первого пропущенного мяча «играла идеально». Экс-футболист сборной обратил внимание на то, что российские игроки упустили два момента при счете 0:0.

Кроме того, Широков назвал ключевую ошибку в матче с Данией. По его мнению, не второй пропущенный мяч предопределил итог встречи, а неудачная передача вратарю в исполнении Романа Зобнина.

Ранее сборная России проиграла Дании со счетом 1:4. Команда Станислава Черчесова опустилась на четвертое место в своей группе и вылетела с чемпионата Европы.

Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». На его счету 56 матчей и 13 голов в составе сборной России.