Назван стартовый состав сборной России на матч с Данией

Назван стартовый состав сборной России на заключительный матч группового этапа чемпионата Европы против Дании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Тренерский штаб включил в стартовый состав защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который получил травму в игре с Финляндией. Матч с Данией российская сборная начнет в следующем сочетании: вратарь — Матвей Сафонов, оборона — Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Федор Кудряшев, средняя линия — Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук, Александр Головин и Далер Кузяев, нападение — Артем Дзюба.

Российская сборная столкнется с датчанами в заключительном матче группового этапа, имея в своем активе три очка и занимая второе место в квартете. Дания — аутсайдер группы, не набравший ни одного очка. Встреча состоится 21 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

В стартовом матче турнира российская сборная уступила Бельгии (0:3), а во второй игре против Финляндии вышла победителем с минимальным счетом.