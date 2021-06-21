Милонов предложил сборной России отомстить датчанам в матче Евро

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сборной России отомстить национальной команде Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Политик посчитал, что отечественным футболистам надо ответить за болельщиков, которых не пустили на стадион. «Кто там будет болеть за датчан? Какие-то непонятные трансгендеры? Те россияне, которые все же смогут попасть на стадион, сразу привлекут внимание местных датчанок», — заявил он.

Болельщикам из России запрещен въезд на территорию Дании. Таким образом, матч третьего тура группового этапа между датчанами и сборной России пройдет без отечественных фанатов на трибунах. Встреча состоится 21 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. .

Дания не одержала ни одной победы на турнире и замыкает турнирную таблицу группы B. Россия команда набрала три очка: для выхода в плей-офф турнира команде достаточно не проиграть датчанам.