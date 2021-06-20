Черчесов прокомментировал запрет на въезд в Данию российских болельщиков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие поддержки со стороны российских болельщиков на трибунах стадиона в Копенгагене. Его слова приводит сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Черчесов подчеркнул, что отсутствие отечественных болельщиков не является проблемой для футболистов сборной. Он также напомнил, что не использует само слово «проблема».

«Это просто ситуация, и мы знаем, как с ней справиться. Наша задача — выполнить свою работу и получить результат», — заявил Черчесов.

Болельщикам из России запрещен въезд на территорию Дании. Таким образом, матч третьего тура группового этапа между датчанами и сборной России пройдет без отечественных фанатов на трибунах. Встреча состоится 21 июня.

Дания не одержала ни одной победы на турнире и является аутсайдером группы B. Команда Черчесова проиграла в стартовом поединке с Бельгией и успешно провела игру с Финляндией.