Назначен судья на матч сборных России и Дании

Судьей матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании назначен француз Клеман Тюрпен. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Тюрпен возглавит бригаду арбитров: помощниками судьи станут Николя Тано и Сириль Гренгор. Обслуживать Систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет Франсуа Летесье. Швейцарец Сандро Шерер заявлен четвертым судьей. Для Тюрпена это второй матч в рамках чемпионата Европы. Он также обслуживал противостояние Уэльса и Швейцарии, в котором трижды доставал из кармана желтую карточку.

Матч России и Дании пройдет в заключительном туре группового этапа 21 июня. Подопечные Станислава Черчесова имеют в своем активе три очка после победы над Финляндией. Дания потерпела два поражения в двух матчах и не имеет набранных очков.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующим обладателем титула является сборная Португалии.