Роберто Карлос оценил возможность перехода Дзюбы в «Реал»

Бывший футболист «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос оценил возможность перехода форварда сборной России Артема Дзюбы в мадридский клуб. Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, в испанской команде знают о существовании россиянина. Он также добавил, что считает Дзюбу сильным форвардом, который умеет брать на себя ответственность и в «Зените», и в национальной команде. По мнению бразильца, однажды 32-летний нападающий может получить приглашение в «Реал».

В среду, 16 июня, Роберто Карлос оценил шансы сборной России на выход из группы на чемпионате Европы. По его мнению, команде по силам добиться этого результата.

Дзюба на Евро принял участие в двух матчах, в которых отметился одной голевой передачей. В нынешнем сезоне он провел в составе «Зенита» 34 матча во всех турнирах. На счету нападающего 22 забитых мяча и семь голевых передач.