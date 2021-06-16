Игравший в «Ахмате» финн оценил слова Дзюбы об угнетающей атмосфере Чечни

Финский футболист Юхани Ояла, выступавший за «Ахмат», оценил слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы об угнетающей атмосфере Чечни. Об этом сообщает Sport24.

Игрок рассказал, что после перехода в команду из Грозного его пугали военные на улице, но он быстро к этому привык. Он добавил, что комфортно чувствовал себя в городе, а Дзюба высказался подобным образом, так как приезжал в столицу Чечни в качестве игрока гостевой команды.

Дзюба рассказал об угнетающей атмосфере Чечни 13 мая. Футболист «Зенита» и сборной России назвал матчи против «Ахмата» в Грозном самыми тяжелыми для сине-бело-голубых.

Ояала выступал за «Ахмат», который тогда назывался «Тереком», с 2013 по 2016 год. Сейчас 32-летний защитник защищает цвета датского «Вайле». В активе футболиста 31 матч в составе сборной Финляндии, но на Евро-2020 игрок вызова не получил.