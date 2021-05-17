Дзюба описал угнетающую атмосферу Чечни

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу «Грустная Передача о Футболе» описал угнетающую атмосферу Чечни.

Спортсмен назвал матчи против «Ахмата» в Грозном самыми тяжелыми для сине-бело-голубых. «Там какая-то такая атмосфера сама по себе. Угнетающая. Враждебно настроено. Раньше еще когда в микрофон кричали — заводятся моментально», — сказал Дзюба.

16 мая Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболист отличился покером в матче заключительного 30-го тура РПЛ против «Тамбова», доведя количество забитых мячей в чемпионате России до 137. Таким образом он обогнал бывшего форварда «Зенита» Александра Кержакова, на счету которого 133 забитых мяча.

В ноябре 2020 года венесуэльский защитник «Ахмата» Вилькер Анхель описал жизнь в Чечне. Анхель назвал Грозный спокойным, мирным местом, в котором его семья ощущает себя в безопасности. Он добавил, что поначалу его жене было сложно привыкнуть к погоде и другому языку.

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