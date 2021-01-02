Новый Хабиб рассказал о поездке в Чечню

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев по прозвищу Новый Хабиб в Instagram рассказал о поездке в Чечню.

«В гостях хорошо, но дома всегда лучше», — написал 26-летний спортсмен. В аэропорту Грозного его встречали журналисты, родственники и официальные представители республики.

30 декабря стало известно, что поединок Чимаева против британца Леона Эдвардса был отменен. В команде спортсмена рассказали, что он заразился коронавирусом и был вынужден отказаться от участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в январе 2021-го из-за осложнений от болезни.

Чимаев — уроженец Чечни. Он переехал в Швецию в возрасте 19 лет. На счету бойца девять побед в девяти поединках. Чимаев провел уже три поединка в UFC и одержал победу в каждом из них за 66 дней. Это лучший результат в современной истории промоушена.

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