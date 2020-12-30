Бой Нового Хабиба снова сорвался

Поединок с участием шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева против британца Леона Эдвардса сорвался в очередной раз. Об этом сообщает FrontKick Online.

На этот раз с боя снялся именно 26-летний швед. Причина не называется. Таким образом, турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 20 января 2021 года возглавит другой поединок.

Бой между Эдвардсом и Новым Хабибом должен был возглавить ивент еще в декабре. Однако, у британца был обнаружен коронавирус, что повлекло за собой перенос поединка.

Чимаев провел уже три поединка в UFC и одержал победу в каждом из них за 66 дней. Это лучший результат в современной истории промоушена.

Чимаев — уроженец Чечни. Он перебрался в Швецию в возрасте 19 лет. Всего на счету бойца девять побед в девяти поединках.