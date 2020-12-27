Новый Хабиб пообещал «размазать» Макгрегора

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев пообещал «размазать» ирландца Конора Макгрегора. Об этом он написал в Twitter.

Чимаев вступил в перепалку менеджера Али Абдель-Азиза с Макгрегором. Последний намекал на возможный реванш с клиентом Абдель-Азиза Хабибом Нурмагомедовым. При этом Макгрегор позже удалил свои сообщения. Менеджер же заявил, что ирландцу никогда не стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) даже без возвращения Нурмагомедова.

Чимаев обратился к Абдель-Азизу, который представляет и его интересы, и заявил, что готов расправиться с Макгрегором. «Я размажу эту курицу для тебя, брат», — написал боец, которого называют Новым Хабибом.

Чимаев возглавит турнир UFC 20 января. Шведу предстоит поединок против британца Леона Эдвардса.

На счету Чимаева три победы в UFC. При этом у спортсмена чеченского происхождения на это ушло 66 дней. Всего в его активе девять побед.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.