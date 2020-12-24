Новый Хабиб подписал новый контракт с UFC с «другими цифрами»

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) продлил сотрудничество с шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

26-летний Чимаев, известный как Новый Хабиб, подписал контракт на улучшенных условиях. Сумму нового соглашения швед не раскрыл, отметив, что в договоре значатся уже «другие цифры».

Чимаев выступит 20 января и возглавит турнир на бойцовском острове Яс в Абу-Даби. Соперником чеченца станет британец Леон Эдвардс. Бой мог состояться еще в декабре, однако у оппонента Чимаева был выявлен коронавирус.

Чимаев стал одним из самых ярких новичков UFC в 2020-м. Глава промоушена Дэйна Уайт подчеркивал исключительность шведского спортсмена, которому удалось установить рекорд организации. Новый Хабиб одержал три победы за 66 дней, что стало лучшим результатом в новой истории UFC (без учета ранних турниров, проходивших в другом формате).

Чимаев — уроженец Чечни. На его счету девять побед в девяти поединках.