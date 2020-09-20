Глава UFC заявил об исключительности Нового Хабиба

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил выступление шведа Хамзата Чимаева на турнире в Лас-Вегасе. Его слова приводит ESPN.

Уайт убежден, что Чимаев — исключительный боец. «Нокаут одним ударом! 17 секунд! Это особенный парень. Я такого еще никогда не видел, хотя я в бизнесе уже давно», — заявил американец.

Ранее стало известно, что Чимаев, которого называют Новым Хабибом, одержал третью победу в UFC за 66 дней. Швед чеченского происхождения нокаутировал оппонента за 17 секунд. Чимаев удостоился бонуса за эффектное выступление в размере 50 тысяч долларов

Уайт уже говорил об особом подходе к Чимаеву. Глава UFC впечатлен готовностью шведского бойца выступать как можно чаще.

За манеру ведения поединка Чимаева сравнивают с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В его активе девять побед и ни одного поражения.