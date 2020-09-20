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Новый Хабиб выиграл бой за 17 секунд и установил рекорд UFC

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Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев
Фото: @khamzat_chimaev

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев одолел американца Джеральда Миршерта на турнире UFC Fight Night 178 за 17 секунд. Об этом сообщает MMA Junkie.

Чимаев, которого называют Новым Хабибом, отправил своего соперника в нокаут первым же ударом в голову. На это ему потребовалось всего 17 секунд. Отмечается, что шведский спортсмен одержал три победы в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) за 66 дней, тем самым побив рекорд проумошена. Прежде он принадлежал Джонни Уоркеру, который выиграл три поединка за 105 дней.

Ранее Чимаев поспорил с Миршертом на пресс-конференции перед турниром. Шведский спортсмен усомнился в том, что мастерство американского бойца в бразильском джиу-джитсу соответствует его статусу. Он также заявил, что сможет вынудить Миршерта сдаться с помощью удушающего приема.

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