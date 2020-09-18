Новый Хабиб заключил пари с соперником

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев поспорил со своим соперником Джеральдом Миршертом на пресс-конференции перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Junkie.

Чимаев усомнился в том, что мастерство Миршерта в бразильском джиу-джитсу соответствует его статусу. Американец подчеркнул, что у него черный пояс. Швед, которого называют Новым Хабибом, припомнил ему поражение удушающим приемом от неопытного бойца и заявил, что сможет так же вынудить Миршерта сдаться.

«Если сможешь меня придушить — сможешь забрать мой пояс», — предложил пари Миршерт.

Чимаев выйдет на поединок с Миршертом 20 сентября. Шведский боец чеченского происхождения в случае успеха доведет серию побед до девяти боев.

Чимаев эффектно дебютировал в UFC, одержав две победы за десять дней. Шведа сравнивают с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Чимаев — обладатель синего пояса в бразильском джиу-джитсу (второго после белого).