Боец UFC родом из Чечни снова победил и установил рекорд

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев одержал вторую победу за 10 дней и стал рекордсменом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

24-летний уроженец Чечни дрался с представителем Великобритании Ризом Макки в рамках турнира UFC на «бойцовском острове» Яс в Абу-Даби. Чимаев одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Таким образом, он записал на свой счет вторую победу в рамках промоушена за 10 дней, тем самым установив рекорд UFC. Его первый поединок под эгидой организации также прошел на «бойцовском острове». Тогда Чимаев досрочно завершил схватку с валлийцем Джоном Филлипсом. После боя уроженец Чечни выразил готовность провести еще один поединок, не покидая Абу-Даби.

Чимаев родился в Чечне. В 16-летнем возрасте он вместе с семьей перебрался в Швецию. На его счету восемь побед и ни одного поражения.