Боец UFC из Чечни подерется второй раз за месяц

Шведский боец смешанного стиля (MMA) и уроженец Чечни Хамзат Чимаев вновь выйдет в поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на острове Яс. Об этом сообщает журналист Брет Окамото в своем Twitter.

26-летний Чимаев получит второй поединок менее чем через две недели после своего дебюта в организации. Соперником шведского спортсмена станет ирландец Риз Маки. Бой должен пройти 26 июля на «бойцовском острове». Таким образом, Чимаев подерется во второй раз за месяц.

Чимаев успешно дебютировал в UFC 16 июля, вынудив сдаться валлийца Джона Филлипса. Выступление бойца получило высокую оценку среди экспертов и болельщиков. Сам Чимаев выразил готовность вновь выйти в октагон в ближайшее время. Отсутствие волнения в клетке боец объяснил чеченским происхождением.

Чимаев не знает поражений в MMA. На его счету семь побед в семи поединках. Он родился в Чечне и перебрался в Швецию с семьей в возрасте 16 лет.