Новый Хабиб узнал дату следующего боя

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев, которого называют Новым Хабибом, узнал дату следующего поединка. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте UFC on BT Sport.

26-летний швед чеченского происхождения возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 20 января. Чимаеву предстоит поединок против британца Леона Эдвардса. Международный турнир пройдет на острове Яс в Абу-Даби.

Схватка Эдвардса и Чимаева должен был состояться еще в 2020-м. Однако, бой решили перенести после того, как у британского спортсмена выявили коронавирус.

Чимаеву принадлежит рекорд UFC: швед сумел одержать три победы за 66 дней. При этом все три схватки Новый Хабиб завершил досрочно. На его счету девять побед в девяти поединках в MMA.

Чимаев перебрался в Швецию в 16-летнем возрасте. Боец является уроженцем Чечни.