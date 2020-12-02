Британский боец смешанного стиля (MMA) Леон Эдвардс не сможет принять участие в поединке с шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани в своем Twitter.

Тест 29-летнего британца на коронавирус оказался положительным. По данной причине он не сможет подраться Чимаевым 19 декабря. В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), по информации Хельвани, рассчитывают свести соперников в новом году. Таким образом, боец, получивший прозвище Новый Хабиб остался без соперника на турнир в декабре.

30 ноября сообщалось о том, что сам Чимаев заболел коронавирусом. Однако, данная информация официально не подтверждена.

Поединок против Эдвардса должен был стать для Чимаева четвертым в рамках UFC. До этого он установил рекорд промоушена, проведя три боя за 66 дней. Во всех этих поединках он одержал победу досрочно.

Всего на счету Чимаева девять побед в девяти поединках. Эдвардс за карьеру провел 21 бой, одержал 18 побед и потерпел три поражения.