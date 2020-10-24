Новый Хабиб узнал имя следующего соперника

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев узнал имя следующего соперника. Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани в своем Twitter.

26-летний Чимаев, которого называют Новым Хабибом, подерется с британцем Леоном Эдвардсом. Их поединок в полусреднем весе возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 19 декабря.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы UFC избегают встречи со шведом в октагоне. Менеджер Чимаева Али Абдель-Азиз заявлял, что некоторые звезды промоушена перестали брать трубку якобы из-за нежелания биться с Новым Хабибом.

Чимаев эффектно дебютировал в UFC. Новичок трижды одержал победу за 66 дней, установив рекорд промоушена (без учета ранних турниров-восьмерок).

В активе Чимаева девять побед в девяти поединках. Эдвардс одержал 18 побед в MMA при трех поражениях.