UFC упрекнули в смехотворной раскрутке Нового Хабиба

Американский боец смешанного стиля (MMA) Стивен Томпсон считает неуважением к другим спортсменам стремительную раскрутку шведа Хамзата Чимаева или Нового Хабиба Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщает MMA Junkie.

Томпсон назвал стремительный рост популярности Чимаева, который спровоцировал UFC, смехотворным. «Он дрался с парнем, у которого два поражения. А теперь вдруг сделал скачок, опередив кучу парней, которые все это время пахали, чтобы получить свой шанс», — заявил американец. Кроме того он упрекнул организацию, подчеркнув, что ради своего титульного боя, ему пришлось «драться с настоящими убийцами».

19 декабря бой с участием Чимаева возглавит турнир UFC. Шведу чеченского происхождения предстоит подраться с британцем Леоном Эдвардсом. Для Нового Хабиба бой станет четвертым в промоушене. В UFC Чимаев идет без поражений. Ему удалось установить рекорд UFC, одержав три победы за 66 дней.

На счету шведского бойца девять побед в девяти поединках.