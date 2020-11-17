Новый Хабиб возмутился своей позицией в обновленном рейтинге UFC

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев возмутился своей позицией в обновленном рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом спортсмен написал в своем Twitter.

«Это дерьмо. Я номер один. Я чемпион», — написал Чимаев, отреагировав на твит журналиста Ашаха Тафари, в котором приводится список лучших бойцов организации. Боец находится там на 15-м месте. Для шведского спортсмена, выступающего в полусреднем весе, это первое попадание в рейтинг UFC.

19 декабря Чимаеву, получившему прозвище Новый Хабиб, предстоит провести свой четвертый поединок в рамках UFC против британца Леона Эдвардса. Швед одержал досрочные победы в предыдущих трех схватках и установил рекорд, проведя их в течение 66 дней.

Всего на счету Чимаева девять побед в девяти поединках. Все бои с участием шведа заканчивались досрочно.