Новый Хабиб предложил «полетать» чемпиону UFC Адесанье

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил желание подраться с действующим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исраэлем Адесаньей. Об этом он написал в своем Instagram.

26-летний Чимаев разместил отрывок одного из своих поединков, где подхватывает и бросает соперника об настил. «Хочешь полетать?» — предложил он, упомянув аккаунт действующего чемпиона UFC в среднем весе.

19 декабря Новому Хабибу предстоит провести свой четвертый поединок в рамках UFC против британца Леона Эдвардса. Швед одержал досрочные победы в предыдущих трех схватках и установил рекорд, проведя их в течение 66 дней.

Адесанья провел уже две успешные защиты титула. После победы над бывшим обладателем пояса Робертом Уиттакером новозеландец одолел Йоэля Ромеро и Паоло Косту.

На счету Чимаева девять побед в девяти поединках. Все бои с участием шведа заканчивались досрочно.