Боец UFC захотел драться с Новым Хабибом и получил ответ от чеченца

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кевин Холланд одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 12 декабря и захотел поединка с Хамзатом Чимаевым или Новым Хабибом через неделю, 19 декабря. Об этом он сообщил MMA Fighting.

Холланд праздновал победу нокаутом над бразильцем Роналду Соуза. После поединка он выразил желание выступить уже 19 декабря и заменить снявшегося с турнира Леона Эдвардса. Британец не сможет драться с Чимаевым из-за положительного теста на COVID-19.

Чимаев уже ответил на вызов Холланда. «Я уже втащил тебе в отеле!» — заявил швед чеченского происхождения.

Поединок 19 декабря станет для Чимаева четвертым в промоушене. На счету шведа рекорд организации — он одержал три победы за 66 дней. Ни один из его поединков не продлился все три раунда.

На счету Чимаева девять побед в девяти поединках.