Новый Хабиб помечтал о чемпионском поясе UFC

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев по прозвищу Новый Хабиб опубликовал фото с чемпионским поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Снимок доступен в его Instagram-аккаунте.

Боец помечтал, что сможет завоевать титул в новом году. «2021», — подписал он снимок.

24 декабря UFC на улучшенных условиях продлил сотрудничество с Чимаевым. Сумму нового соглашения швед не раскрыл, но отметил, что в договоре значатся уже «другие цифры».

Чимаеву принадлежит рекорд UFC: швед сумел одержать три победы за 66 дней. При этом все три схватки Новый Хабиб завершил досрочно. Всего за карьеру в ММА он провел девять поединков и одержал девять побед.

Спортсмен перебрался в Швецию в 16-летнем возрасте. Он является уроженцем Чечни.