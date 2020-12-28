Новый Хабиб помечтал о чемпионском поясе UFC

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев по прозвищу Новый Хабиб опубликовал фото с чемпионским поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Снимок доступен в его Instagram-аккаунте.
Боец помечтал, что сможет завоевать титул в новом году. «2021», — подписал он снимок.
24 декабря UFC на улучшенных условиях продлил сотрудничество с Чимаевым. Сумму нового соглашения швед не раскрыл, но отметил, что в договоре значатся уже «другие цифры».
Чимаеву принадлежит рекорд UFC: швед сумел одержать три победы за 66 дней. При этом все три схватки Новый Хабиб завершил досрочно. Всего за карьеру в ММА он провел девять поединков и одержал девять побед.
Спортсмен перебрался в Швецию в 16-летнем возрасте. Он является уроженцем Чечни.