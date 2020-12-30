Названа причина очередного срыва боя Нового Хабиба

Названа причина очередного срыва поединка с участием шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева. Об этом сообщает MMA Junkie.

Согласно информации из лагеря шведского бойца, 26-летний Чимаев заразился коронавирусом и был вынужден отказаться от участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в январе 2021-го из-за осложнений от COVID-19 .

Ранее поединок Чимаева и Леона Эдвардса отложили из-за выявленного у британского бойца COVID-19.

Чимаев провел уже три поединка в UFC и одержал победу в каждом из них за 66 дней. Это лучший результат в современной истории промоушена.

Чимаев — уроженец Чечни. Он переехал в Швецию в возрасте 19 лет. На счету бойца девять побед в девяти поединках.