Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Футболист открыл счет на 11-й минуте матча заключительного 30-го тура РПЛ против «Тамбова». Гол стал для Дзюбы 134-м в РПЛ и 200-м в карьере. Таким образом он обогнал бывшего форварда «Зенита» Александра Кержакова, на счету которого 133 забитых мяча.

На момент написания заметки счет со встречи «Зенита» и «Тамбова» 1:1. Сине-бело-голубые уже обеспечили себе чемпионский титул в РПЛ.

В марте Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России. На счету футболиста 29 голов за национальную команду. У лидера рейтинга Кержакова 30 забитых мячей.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Также 32-летний игрок известен выступлениями за московский «Спартак», тульский «Арсенал» и сборную России.