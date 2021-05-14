Дзюба захотел «задать жару» на телевидении

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о планах на будущее после завершения карьеры. Его слова приводит канал петербургского клуба в YouTube.

Игрок отметил, что раздумывал над тем, чтобы устроиться экспертом на телевидение и «задать там жару». Он также добавил, что хотел бы получить тренерскую лицензию и попробовать себя в этой профессии.

Кроме того, Дзюба признался, что футбол является для него смыслом жизни. Он добавил, не представляет свою жизнь без эмоций и адреналина, которые получает во время матчей.

32-летний Дзюба дебютировал во взрослом футболе в 2006 году. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач.