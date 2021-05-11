Черчесов назвал расширенный состав сборной России по футболу на Евро

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал имена игроков, вызванных для подготовки к чемпионату Европы. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В список попали 30 футболистов. Команда соберется в подмосковном Новогорске 20 мая.

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Кроме того, тренерский штаб сборной сформировал резервный список из семи человек. Каждый из этих футболистов может быть вызван в команду в случае необходимости. Среди них вратарь Александр Максименко («Спартак»), защитники Игорь Смольников («Краснодар») и Дмитрий Чистяков («Зенит»), полузащитники Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо») и Резиуан Мирзов («Химки»), а также форвард Федор Смолов («Локомотив»).

Окончательный состав команды из 26 человек будет объявлен по итогам сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. На групповой стадии континентального первенства россиянам предстоит сыграть с Бельгией, Данией и Финляндией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.