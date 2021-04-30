Сборная России по футболу бойкотирует соцсети

Сборная России по футболу присоединилась к бойкоту социальных сетей, направленному против оскорблений в интернете. Об этом сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Таким образом РФС поддержал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА). Бойкот продлится с 30 апреля по 5 мая.

29 апреля УЕФА выступил с призывом к игрокам, командам и национальным ассоциациям реагировать на оскорбления в социальных сетях и принимать меры. «Хватит терпеть трусов, которые прячутся за анонимностью», — говорится в заявлении организации.

Инициатива принадлежит руководству Английской премьер-лиги (АПЛ). Игроки чемпионата неоднократно сталкивались с травлей в социальных сетях.