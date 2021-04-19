Российский арбитр обратился к пожизненно отстранившему его РФС

Арбитр Михаил Вилков, пожизненно отстраненный от работы на футбольных матчах, обратился к председателю судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашоту Хачатурянцу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Вилков заявил, что требует личных объяснений от функционера, так как не понимает причины отстранения. Он также оправдал свое судейство в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Ростовом», которое многие назвали спорным. «Если бы я хотел "убить" "Ростов" то уже на 10-й минуте удалил бы японца. Об этом никто не говорит...» — посчитал арбитр.

О решении РФС было объявлено ранее 19 апреля. По словам Хачатурянца, отстранение Вилкова должно стать сигналом для всех рефери. Конкретной причины отстранения Вилкова Хачатурянц не назвал.

Последним матчем Вилкова в РПЛ стала встреча между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1), которая прошла 17 апреля. Работа судьи на игре была подвергнута критике. В 2020 году Вилков выводился из списка арбитров РПЛ на несколько месяцев. В общей сложности Вилков отработал в высшем дивизионе чемпионата России 175 матчей.