В РФС признали ошибку засчитавшего гол «Ахмата» в ворота ЦСКА арбитра

Российский футбольный союз (РФС) признал ошибку ассистента главного арбитра матча между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом», засчитавшего гол в ворота армейцев после того, как мяч пересек лицевую линию. Об этом рассказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, его слова приводит «Р-Спорт».

«Все это печально, но мы признаем ошибку ассистента, а главный арбитр Михаил Вилков не может нести ответственность за эту ситуацию. В соответствии с конвенцией УЕФА категорически запрещается наказывать арбитров. Ассистент Александр Кудрявцев будет пока работать на матчах Футбольной национальной лиги», — заявил Будогосский.

Функционер подчеркнул, что данная мера — не наказание, а «регулирование назначений».

ЦСКА и «Ахмат» встречались 27 августа, матч завершился победой грозненцев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Заур Садаев, отличившийся после прострела Магомеда Митришева. На повторе видно, что перед выполнением передачи Митришев упустил мяч за пределы поля.

ЦСКА с 13 очками остался на пятом месте турнирной таблицы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). «Ахмат» с 12 очками занимает седьмую строчку.