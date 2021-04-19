Российского судью пожизненно отстранили от работы на футбольных матчах

Арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на футбольных матчах. Об этом РИА Новости рассказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

По словам функционера, такое решение должно стать сигналом для всех рефери. «Не знаю, какие еще посылы давать судьям, чтобы они окончательно осознали, что нам нужны их профессиональные качества, а не игры вокруг игры», — добавил Хачатурянц.

Глава судейского комитета РФС признал, что судьи постоянно попадают в экстремальные ситуации и испытывают давление, но обязаны справляться с этим и профессионально выполнять работу. Конкретной причины отстранения Вилкова Хачатурянц не назвал.

Последним матчем Вилкова в Российской премьер-лиге (РПЛ) стала встреча 26-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1), которая прошла в субботу, 17 апреля. Работа судьи на игре была подвергнута критике. В 2020 году Вилков выводился из списка арбитров РПЛ на несколько месяцев. В общей сложности Вилков отработал в высшем дивизионе чемпионата России 175 матчей.