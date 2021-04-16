«Спартак» обвинил арбитров матча с «Локомотивом» в даче ложных показаний

Московский «Спартак» потребовал проверить судивших матч со столичным «Локомотивом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитров. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Красно-белые заявили, что главный судья матча Кирилл Левников и его ассистенты дали ложные показания, сказав, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина появился один раз в судейской комнате. Отмечается, что после изучения видеозаписей было установлено, что Сухина посещал судейскую четыре раза.

«Спартак» направил в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) два письма, в которых попросил проверить судей. Если вина арбитров будет доказана, то арбитров могут отстранить от футбола на срок от шести месяцев.

Ранее 16 апреля «Локомотив» наказали за нахождение Сухины в судейской комнате перед матчем со «Спартаком». КДК обязал железнодорожников провести домашний матч 29-то тура РПЛ против московского «Динамо» 8 мая на нейтральном поле. Кроме того, Сухина был оштрафован на 150 тысяч рублей.

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0. После 25 матчей команда располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Спартак» находится на втором месте, имея в активе на очко больше. Лидирует петербургский «Зенит» с 54 очками.

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