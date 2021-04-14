В «Спартаке» признали визит своего сотрудника в судейскую комнату

Московский «Спартак» признал, что сотрудник клуба посетил судейскую комнату после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива». Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель пресс-службы красно-белых Антон Фетисов подтвердил, что начальник команды Василий Козловцев нанес визит судьям ради передачи кода подтверждения протокола матча. Он подчеркнул, что это произошло после матча, а не до, как утверждалось в материале Sport24.

12 апреля после игры с «Локомотивом» красно-белые попросили контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оценить действия начальника «Локомотива» Станислава Сухины. Последний присутствовал в судейской комнате за час до начала встречи. Решение по данному вопросу будет вынесено 16 апреля. КДК РФС в праве наложить на Сухину пожизненную дисквалификацию.

«Локомотив» переиграл «Спартак» в домашнем матче РПЛ. Итоговый счет встречи — 2:0 в пользу железнодорожников.